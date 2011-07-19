Експерти: інвестори на Українській біржі в понеділок розпродавали акції банків

Інвестори на Українській біржі в понеділок, 18 липня, розпродавали акції банків.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, інвестори в понеділок розпродавали акції «Укрсоцбанку» (-1,73%). Протягом двох торгових сесій вартість цих паперів знизилася на 6,7%. Папери «Райффайзен Банку Аваль» (-1,05%) також просіли. За три торгові сесії акції банку знизилися на 5,6%, при цьому їх вартість досягла річного мінімуму.

Аналітики також відзначають, що не користувалися попитом в інвесторів на Українській біржі в понеділок і папери металургійного сектора. «Азовсталь» втратила 1,49%, Алчевський металургійний комбінат - 1,48%, Єнакіївський металургійний завод - 1,17%. Протягом трьох торгових днів котирування Алчевського меткомбінату впали на 5,4%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 18 липня, впав на 1,13% - до 888,43 пункту. Загальний обсяг торгів склав 393 млн. 859 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,58% - до 2289,01 пункту. Загальний обсяг торгів склав 129 млн. 367 тис. грн., з них на терміновому ринку - 38 млн. 571 тис. грн.