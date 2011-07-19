Суд продовжив процедуру розпорядження майном Джанкойського машзаводу

Господарський суд АР Крим продовжив процедуру розпорядження майном у справі про банкрутство ВАТ "Джанкойський машинобудівний завод" (держпакет акцій - 99,993%).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України, таку ухвалу суд виніс 14 липня цього року.

Як відзначили у ФДМУ, виробництво у справі про банкрутство товариства було порушено Господарським судом АР Крим 26 травня 2009 р. за заявою управління Пенсійного фонду України в м. Джанкой. Сума заявлених вимог становить 3 млн. 974 тис. грн.

Згідно з чинним законодавством, Фонд державного майна звернувся до Господарського суду АР Крим з клопотанням, а потім був залучений до участі в цій справі. Крім того, на підставі звернення Фонду до участі в справі також була залучена прокуратура АР Крим.

Ухвалою Господарського суду АР Крим від 12 лютого 2010 р. було введено процедуру розпорядження майном боржника.

Реєстр вимог кредиторів ПАТ "Джанкойський машинобудівний завод" на суму 11 млн. 936 тис. грн. було затверджено постановою Господарського суду від 21 жовтня 2010 р.

Довідка УНІАН. ВАТ "Джанкойський машинобудівний завод" (м. Джанкой, Крим) виробляє тракторні причепи, а також спеціалізовані причепи для транспортування жаток комбайнів "Дон-1500", "Нива", "Джон Дір", "Масей Фергюсон" тощо.

99,993% акцій ВАТ "Джанкойський машинобудівний завод" належить державі й перебуває в управлінні ФДМУ.