ФДМУ запитав фінзвітність енергокомпаній для визначення вартості продажу держпакетів акцій

Фонд державного майна України звернувся до ПАТ «Київенерго», ПАТ «Закарпаттяобленерго» і ПАТ «Західенерго» з проханням надати інформацію про фінансову звітність компаній для забезпечення визначення вартості державних пакетів акцій, які планується реалізувати в серпні ц.р.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, вартість пакетів акцій, встановлена на основі даних фінансової звітності підприємств, у подальшому буде передана ФДМУ на розгляд конкурсних комісій для визначення комісіями початкової ціни державних пакетів на конкурсах.

Нагадаємо, що згідно з планом-графіком приватизації енергокомпаній, затвердженим ФДМУ, 25% акцій «Київенерго», 50% акцій «Закарпаттяобленерго» і 45,103% акцій «Західенерго» планується виставити на продаж у серпні ц.р.