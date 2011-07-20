Біржі Європи і США виросли на тлі позитивної корпоративної звітності - експерти

Торги на фондових майданчиках Європи і США у вівторок, 19 липня, проходили у зеленій зоні на тлі позитивної звітності американських корпорацій.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, фінансові звіти за другий квартал Coca-Cola Co., IBM, Johnson & Johnson і Wells Fargo перевершили прогнози аналітиків. У той же час, звітність банку Goldman Sachs виявилася гірше очікувань, що трохи стримало індекси. Також підтримку ринку подала статистика зі США, де кількість нових будинків у червні зросла на 14.6% і склало 629 тис.

За інформацією аналітиків, сьогодні публікуються індекс цін виробників за червень у Німеччині, а також дані по продажах будинків на вторинному ринку за червень у США.

Як відзначають аналітики, торги на українських фондових майданчиках у вівторок завершилися на позитивній території. Індекс Української біржі виріс на 2,16%, опинившись на рівні 2338,36 пункту, а індекс ПФТС - на 1,02% до 897,49 пункту. Всі підприємства індексного кошика Української біржі показали зростання на закриття. Лідерами зростання стали акції Алчевського меткомбінату (+3,77%), «Укртелекому» (+3,3%) і «Мотор Січі» (+2,79%).