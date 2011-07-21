Торги на західних фондових майданчиках в середу завершилися в зеленій зоні - експерти

Торги на західних фондових майданчиках у середу, 20 липня, завершилися в зеленій зоні.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, інвестори позитивно реагували на новину про те, що Барак Обама пішов на компроміс з Конгресом і погодився прийняти жорсткий план зі скорочення витрат бюджету в обмін на підвищення планки держборгу. Крім того, підтримку ринку в середу надав квартальний звіт Apple, який набагато перевершив очікування аналітиків.

Як підкреслюють аналітики, найголовнішою подією сьогодні стане засідання глав Європейського Союзу, де будуть обговорюватися проблеми периферійних країн регіону. Крім цього, з макростатистики будуть опубліковані дані по індексу ділової активності за липень в Єврозоні, а також кількість первинних звернень за допомогою з безробіття й індекс ділової активності ФРБ Філадельфії за липень у США.

Аналітики констатують, що торги на українських фондових майданчиках в середу завершилися різноспрямовано. Індекс Української біржі впав на 0,41%, опинившись на рівні 2328,74 пункту, а індекс ПФТС - на 0,23% до 899,54 пункту. Всі папери індексного кошика Української біржі, крім "Укрнафти" (+2,57%) і Стаханівського вагонобудівного заводу (+0,96%), завершили торги в червоній зоні. Найбільше зниження показали акції "Донбасенерго" (-2,22%), «Укрсоцбанку» (-1,95%) і «Райффайзен банку Аваль» (-1,92%). Лідером зростання став «Луганськтепловоз» (+6,1%) на тлі новини про те, що «Укрзалізниця» уклала з компанією договір про виготовлення 292 вантажних електровозів.