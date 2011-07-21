Експерт: ринки акцій сьогодні будуть перенасичені інформацією

Ринки акцій протягом сьогоднішнього дня будуть перенасичені інформацією.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, сьогодні вранці ф'ючерси на індекси S & P 500 демонструють зростання, що відображає плавне поліпшення настроїв напередодні гранично насиченої торговельної сесії. Ключовими темами дня імовірно стануть ризики уповільнення економіки Китаю, зустріч єврочиновників та обговорення перспектив виходу з політичної кризи США, а також продовження сезону квартальних звітів.

Як вважає П. ІЛЛЯШЕНКО, «сьогодні вранці інвестиційне співтовариство утвердилося в думці, що економічна активність у Китаї дійсно сповільнюється і ризики надмірного уповільнення нехай і не високі, але не лежать виключно в теоретичній площині». Значення індексу HSBC Flash Manufacturing PMI - попереднього індексу ділового оптимізму - опустилося нижче рівня 50, що означає скорочення активності. «Висновок, який мають зробити інвестори, - потрібно пам'ятати про те, що між завершенням циклу жорсткості економічної політики і початком пожвавлення темпів зростання економіки існує часовий лаг. Навіть незважаючи на переконання учасників ринку в тому, що Народний банк Китаю не планує підвищення відсоткових ставок, економічні дані протягом кількох наступних місяців продовжать вказувати на те, що уповільнення триває», - пояснив аналітик.

П. ІЛЛЯШЕНКО також зазначив, що «на старті сьогоднішньої торгової сесії учасники ринку, здається, готові зробити ставку на те, що дії політиків по обидва боки Атлантичного океану будуть раціональними». З одного боку, щодо перспектив підвищення ліміту боргу Сполучених Штатів учасники ринку не відчували сумнівів. В результаті вирішення проблеми хоча і має дещо поліпшити настрої, але не повинно спровокувати зростання ризикових активів, оскільки дана тема попередньо не чинила негативного тиску на динаміку ринків акцій. З іншого боку, оптимізм щодо рішень єврочиновників видається дещо наївним. Зниження прибутковості боргових зобов'язань країн PIGS (крім грецьких) сьогодні вранці та зростання ринків акцій в Італії та Іспанії на 3% напередодні повинно означати більшою мірою дію технічних факторів (корекція вгору після зниження), ніж очікування презентації системного підходу до проблем країн периферійної Європи. В іншому випадку інвесторів чекає розчарування.

За словами аналітика, незважаючи на сильні результати Intel, які були опубліковані після закриття торгових майданчиків у США, реакція ринку була негативною. В ході постбіржевих торгів котирування даної акції знизилися майже на 2%. «Її вартість помітно зросла напередодні, і ми стали свідками швидше реалізації правила «купуй очікування, продавай факти», ніж дійсно негативної оцінки ринком звіту найбільшого виробника комп'ютерних чипів», - підкреслив П. ІЛЛЯШЕНКО.

Як повідомив аналітик, сьогодні найбільш значущі звіти будуть представлені в традиційний час. Так, о 14:00 за київським часом результати оголосять PepsiCo, Philip Morris, через 15 хвилин - Morgan Stanley. У 15:00 відзвітують AT & T і Union Pacific - телекомунікаційний і залізничний гіганти.