Динаміка українського ринку акцій випередила розвиток подій на світових майданчиках - експерт

Динаміка українського ринку акцій у середу, 20 липня, випередила розвиток подій на світових майданчиках.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, в середу, після відкриття гепом вгору, індекс Української біржі знижувався протягом дня, завершивши торговельну сесію падінням на 0,4%. «Хоча протягом дня настрої на глобальних ринках мали позитивний відтінок, необхідною умовою для зростання українського ринку акцій є явне перевищення числа оптимістів над числом песимістів», - вважає аналітик.

Як зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, серед представників корзини індексу Української біржі найбільше зростання котирувань у середу продемонстрували папери «Укрнафти». Протягом двох торгових сесій зростання акцій компанії склало 4,6%. Продовження зростання котирувань даного емітента може привести до відновлення розбіжності в динаміці ф'ючерсів на індекс Української біржі та базового активу за прикладом першого кварталу 2011 року.

Серед представників другого ешелону Української біржі аналітик виділив акції «Луганськтепловоза», що показали в середу зростання на 6,1% після підписання «Укрзалізницею» і «Трансмашхолдингом» довгострокового контракту на поставку локомотивів.