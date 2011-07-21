Зростання фондових індексів США зупинилося - експерт

Зростання фондових індексів Сполучених Штатів Америки на даний момент зупинилося.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він підкреслив, що фондові індекси США S & P 500 і DJIA завершили торгову сесію середи, 20 липня, мінімальним зниженням - на 0,1% кожен. У той же час, індекс NASDAQ, незважаючи на сильні фінансові результати технологічних компаній, знизився. «Цікаво, що найгірші результати продемонстрували ті сектори, які так чи інакше орієнтовані на споживача і найбільш сильно залежать від стану економіки Сполучених Штатів», - зазначив аналітик.

При цьому він не розцінює таку динаміку акцій як бажання ринку повернутися до теми уповільнення темпів економічного зростання, принаймні, у короткостроковому періоді. «Однак інвесторам не слід забувати про те, що новинні приводи останніх тижнів визначать динаміку фондових ринків лише на найближчі 1-2 місяці, а згодом напрям динаміки ринків будуть задавати макроекономічні індикатори», - вважає П. ІЛЛЯШЕНКО.