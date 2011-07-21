"ЕКУ" перерахувала 25% "Київенерго" на рахунок ФДМ для їх подальшої приватизації

Державний пакет акцій ВАТ "Київенерго" в розмірі 25% статутного фонду списаний зберігачем з рахунку в цінних паперах НАК "Енергетична компанія України" і зарахований на рахунок Фонду державного майна (ФДМ).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Як повідомляв УНІАН, напередодні ФДМ вже зарахував на свій рахунок 50% ВАТ «Закарпаттяобленерго» та 45,103% ВАТ "Західенерго", які раніше також перебували на рахунку НАК "ЕКУ".

Згідно з планом-графіком приватизації енергокомпаній, пакети акцій цих трьох компаній повинні бути виставлені на продаж у серпні 2011 року.

Нагадаємо, раніше Фонд держмайна повідомив про формування конкурсних комісій з продажу перших трьох обленерго.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням № 310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» та «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планують реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 року.