Конкурс з продажу держпакету акцій Львівської вугільної компанії знову не відбувся

Оголошений Фондом державного майна (ФДМ) повторний конкурс з продажу 37,578% акцій ВАТ «Львівська вугільна компанія» знову не відбувся через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМ.

Згідно з повідомленням, початкова вартість пакета акцій становила 114 млн. 845 тис. грн.

Конкурс повинен був відбутися через 50 днів з дня його оголошення (18 травня 2011 р.).

Як повідомляв УНІАН, ФДМ вже виставляв на продаж держпакет акцій "Львівської вугільної компанії", проте конкурс визнали таким, що не відбувся, через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. ВАТ «Львівська вугільна компанія» є правонаступником всіх прав і обов`язків орендаря - ЗАТ «Львівсистеменерго», які виникли під час оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська».

Статутний фонд ВАТ «Львівська вугільна компанія» становить 305 млн. 610 тис. грн.

ЗАТ «Львівсистеменерго» створене у формі СП. Станом на 2004 рік, 25% акцій товариства належало угорській компанії System Consulting, яка є одним з найбільших постачальників експортованої української електроенергії в Угорщину, а 20% - ТОВ «Бізнес консалтинговий центр» (м. Червоноград), яке пов`язують із Петром ОЛІЙНИКОМ.

ЗАТ «Львівсистеменерго» орендує ЦЗФ «Червоноградська» (м. Червоноград, Львівська обл.) з грудня 2000 року. Договір оренди укладено на 15 років.