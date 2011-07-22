Акції на біржах Європи і США подорожчали на фоні позитивних корпоративних звітів - експерти

Торги на фондових майданчиках Європи і США в четвер, 21 липня, пройшли на позитивній території на фоні позитивних корпоративних звітів.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, фінансові результати Morgan Stanley, AT & T і Philip Morris International виявилися кращими за прогнози. Водночас, статистика щодо ринку праці США в четвер була не надто позитивною. Згідно з даними Міністерства праці США, кількість первинних звернень за допомогою з безробіття за минулий тиждень підвищилася на 10 тис. - до 418 тис. Сьогодні буде опублікований індекс ділового оптимізму IFO по Німеччині за липень і дані за новими промисловими замовленнями Єврозони за травень.

Аналітики відзначають, що торги на українських фондових ринках у четвер завершилися зниженням індексів. Найбільше зростання серед підприємств індексного кошика Української біржі показали акції «Укрнафти» (+2,71%), «Райффайзен Банку Аваль» (+1,93%) і «Укрсоцбанку» (+1,86%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 21 липня, підвищився на 0,57% - до 904,66 пункту. Загальний обсяг торгів склав 730 млн. 894 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 1,10% - до 2354,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 149 млн. 819 тис. грн., з них на терміновому ринку - 68 млн. 683 тис. грн.