Янукович підписав закон про скорочення переліку підприємств, що не підлягають приватизації

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об`єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» щодо скорочення переліку підприємств, які не підлягають приватизації.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Як повідомляв УНІАН, 5 липня Верховна Рада України в цілому ухвалила цей закон.

Законом передбачається з переліків об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, і об`єктів права державної власності, які не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані, виключити підприємства, органами управління яких є Мінпромполітики, Мінагропрод і «Укрбудматеріали».

Зокрема, цим законом з переліку об`єктів, що не підлягають приватизації, але мають право на корпоратизацію, виключаються підприємства титанової галузі - Кримське виробниче об`єднання "Титан", Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат, Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат, Запорізький державний титано-магнієвий комбінат.