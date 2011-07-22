Лідерами торгів на Українській біржі в четвер стали акції "Укрнафти" - експерти

Лідерами торгів на Українській біржі в четвер, 21 липня, стали акції нафтовидобувної компанії «Укрнафта».

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, на Українській біржі в четвер акції «Укрнафти» виросли в ціні на 2,71%, а протягом шести торгових сесій ці папери додали 8,4%. Папери всіх секторів української промисловості у четвер користувалися попитом у інвесторів. «Райффайзен банк Аваль» подорожчав на 1,93%, «Укрсоцбанк» - на 1,86%, Алчевський металургійний комбінат - на 1,52%, Єнакіївський металургійний завод - на 1,36%, шахта «Комсомолець Донбасу» - на 20 , 61%, Авдіївський КХЗ - на 1,38%.

Як відзначають аналітики, українські акції, що торгуються на міжнародних ринках, продемонстрували в четвер не такі вражаючі результати. Лідерами торгів стали акції гірничорудної компанії Ferrexpo (+2,28%), зміцнившись на 6,1% за три торговельні сесії. Серед компаній агропромислового сектора, тільки дві з шести продемонстрували зростання: Kernel (+1,5%), Milkiland (+0,30%). Серед трьох компаній нафтогазового сектора тільки акції JKX Oil & Gas виросли на 0,36%. Папери вугледобувної компанії Sadovaya Group і нафтогазової компанії Cadogan Petroleum просіли на 0,87% і 0,61% відповідно.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 21 липня, підвищився на 0,57% - до 904,66 пункту. Загальний обсяг торгів склав 730 млн. 894 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,10% - до 2354,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 149 млн. 819 тис. грн., З них на терміновому ринку - 68 млн. 683 тис. грн.