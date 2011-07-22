Експерт: український ринок акцій у четвер слідував за подіями на зовнішніх біржах

Український ринок акцій у четвер, 21 липня, слідував за подіями на зовнішніх біржах.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його словами, після зниження в першій половині торговельної сесії індекс Української біржі виявився на позитивній території і завершив четвер зростанням на 1,1% після того, як сильні фінансові результати Morgan Stanley остаточно переважили сумніви покупців. Обсяг торгів на українському ринку зберігся на типово низькому для поточного періоду рівні. Обсяг торгів акціями на ринку заявок Української біржі склав 56 млн. грн., Що відповідає половині обсягу всіх угод з акціями (на ринку заявок, ринку котирувань і угодами РЕПО).

Як підкреслив П. ІЛЬЯШЕНКО, серед емітентів, які входять до складу індексу Української біржі, лідерство в термінах зростання утримують акції «Укрнафти». У четвер котирування цього емітента підвищилися на 2,7%, зростання протягом трьох торгових сесій склав вже 7,4%. Також в рейтингу емітентів, які в четвер продемонстрували найбільше зростання, виявилися акції «Райффайзен банку Аваль» і «Укрсоцбанк» - по 1,9%. З результатом гірше ринку завершили торги паперу енергогенеруючих компаній. Так, котирування акцій «Центренерго» завершили сесію на рівні закриття попереднього дня, а котирування "Західенерго" знизилися на 0,15%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 21 липня, підвищився на 0,57% - до 904,66 пункту. Загальний обсяг торгів склав 730 млн. 894 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 1,10% - до 2354,45 пункту. Загальний обсяг торгів склав 149 млн. 819 тис. грн., З них на терміновому ринку - 68 млн. 683 тис. грн.