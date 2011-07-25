Узгодження програми допомоги Греції допомогло фондовим ринкам - експерти

Торги на західних фондових майданчиках в п'ятницю, 22 липня, проходили переважно на позитивній території, після того, як лідери країн єврозони погодили нову програму допомоги Греції.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, корпоративна звітність західних компаній за другий квартал 2011 року була в п'ятницю неоднозначною. McDonald `s, General Electric і Verizon Communications опублікували сильні фінансові результати. У той же час, прибуток машинобудівної корпорації Caterpillar виявився нижчим за прогнози, що відбилося негативно на динаміці американських індексів.

Як відзначають аналітики, торги на українських фондових майданчиках в п'ятницю завершилися зі змішаною динамікою індексів. Серед паперів індексного кошика Української біржі лідерами зростання стали «Донбасенерго» (+1,37%) і «Центренерго» (+1,28%). Найбільше зниження було зафіксовано по акціям Алчевського меткомбінату (-1,05%) і «Укрнафти» (-1,34%).

За інформацією аналітиків, сьогодні будуть опубліковані дані по індексу споживчої довіри Італії за липень, а також індекс економічної активності ФРБ Чикаго за червень у США.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 22 липня, підвищився на 0,69% - до 910,91 пункту. Загальний обсяг торгів склав 525 млн. 151 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,04% - до 2353,48 пункту. Загальний обсяг торгів склав 186 млн. 278 тис. грн., з них на терміновому ринку - 59 млн. 957 тис. грн.