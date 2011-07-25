Експерт: фондові ринки починають тиждень сильним зниженням

Фондові ринки починають нинішній тиждень сильним зниженням.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, сьогодні вранці у фокусі гравців знаходиться зниження ф'ючерсів на індекс S & P 500 більше 1% у відповідь на відсутність прогресу в обговоренні обрисів нової фіскальної політики Сполучених Штатів. «В теорії відсутність такого роду домовленостей означає гіпотетичну можливість технічного дефолту США у перших числах серпня. При цьому реакція ринків здається занадто емоційною, оскільки ми знаємо, що політики не можуть досягти компромісу аж до останньої хвилини», - підкреслив аналітик.

Як вважає П. ІЛЛЯШЕНКО, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався помірно негативний. Враховуючи характер поведінки глобальних ринків, відкриття українських майданчиків сильним негативним гепом створить можливість для відкриття довгих внутрішньоденних позицій. Для більш довгострокових операцій баланс потенційних прибутків і ризиків є нейтральним. На думку аналітика, «це означає, що найкраща позиція для гравців, які воліють перебувати в ринку від 2 до 4 днів, - відсутність відкритої позиції».