Експерт: українському ринку акцій вдалося продемонструвати позитивну динаміку

Українському ринку акцій минулого тижня вдалося продемонструвати позитивну динаміку слідом за тимчасовим зниженням хвилювань на світових майданчиках.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, індекс Української біржі минулого тижня виріс на 2,2%, що в точності відповідало масштабам зростання індексу S & P 500. Таким чином, позитивна зовнішня кон'юнктура дозволила індексу Української біржі досягти найбільш високої позначки в поточному місяці.

Аналітик відзначив, що серед емітентів, що входять до складу індексного кошика Української біржі, результати краще ринку на минулому тижні продемонстрували «Укрнафта», Стаханівський ВСЗ, «Мотор Січ» і «Укртелеком». Єдиною акцією з індексного списку, котирування якої знизилися за тиждень, стала «Азовсталь».

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п'ятницю, 22 липня, підвищився на 0,69% - до 910,91 пункту. Загальний обсяг торгів склав 525 млн. 151 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 0,04% - до 2353,48 пункту. Загальний обсяг торгів склав 186 млн. 278 тис. грн., з них на терміновому ринку - 59 млн. 957 тис. грн.