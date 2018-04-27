Закон бумеранга: повернення неминуче

На початок липня питання державного боргу Греції було тимчасово вирішене. Принаймні, для фондових ринків. Проте пізніше фінансові проблеми окремих країн єврозони повернулися бумерангом до інвесторів, і, схоже, тільки для того, щоб вдарити по акціям з подвоєною силою.

Як відзначають аналітики інвестиційної групи «Сократ», проблеми Греції для фондових ринків 1 липня відійшли на другий план після того, як був прийнятий план скорочення державних витрат і збільшення податків, що послабило побоювання інвесторів щодо боргових проблем країни. Торговельні майданчики Європи та США завершили торги в перший день липня в «зеленій зоні» на тлі несподіваного зростання індексу економічних умов ISM у виробничій сфері США до 55,3 пункту, тоді як очікувалося зниження до 51,8 пункту. Рівень безробіття в єврозоні залишився колишнім - 9,9%.

Торги на українських фондових біржах 1 липня також завершилися зростанням індексів. Індекс ПФТС підвищився на 0,45% - до 899,07 пункту. Індекс Української біржі виріс на 0,85% - до 2331,55 пункту.

Радісний рух фондових ринків вгору цілком передбачувано було перервано все тим же «європейським питанням». Греція Грецією, але борги інших «слабких ланок» Євросоюзу дали про себе знати.

Так, аналітики ІГ «Сократ» повідомляють, що вже 6 липня торги на західних фондових майданчиках проходили в червоній зоні, і основним негативним чинником стало зниження агентством Moody's рейтингу Португалії c «Baa1» до «Ba2» з «негативним» прогнозом. Також на фондовий ринок вплинула інформація про те, що ЦБ Китаю в черговий раз підняв базові ставки на 0,25%. Індекс ділових умов ISM у невиробничій сфері США у червні знизився з 54,6 до 53,7 пункту. Статистика по Німеччині виявилася краще прогнозів ринку. Обсяг промислових замовлень в Німеччині у травні 2011 року зріс на 1,8%, тоді як очікувалося зниження на 0,5%.

Проблеми єврозони в липні знову виявилися визначальними для направлення фондових ринків. І, що характерно для цього періоду, в цілому позитивна звітність корпорацій за другий квартал року мало вплинула на настрої інвесторів, приголомшених іншими, зовсім нехорошими новинами.

Сильним негативом для інвесторів став фінансовий сектор Італії, що викликав паніку на ринках цінних паперів. Інформація про те, що італійські банки не зможуть пройти тести, підтвердила побоювання інвесторів щодо продовження європейської кризи. Гравці на світових біржах почали активно розпродавати акції. Ситуація, що склалася інакше як панікою бути названа справді не могла.

Проте, стверджує аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ілляшенко, панічні продажі на світових ринках акцій припинилися так само раптово, як і почалися. За його словами, «зниження на ринках ризикових активів було зупинено підтримкою на рівні 1300 пунктів для ф'ючерсів на індекс S & P 500, після чого панічні продажі поступилися місцем майже панічним покупкам». В результаті фондові індекси S & P 500 і DJIA завершили торги 12 липня, зниженням менш ніж на 0,5%, що слід вважати відмінним результатом для покупців.

Як вважає П. Ільяшенко, «події на фінансових ринках досі не формують єдиної картини того, що ж стояло за масштабними продажами акцій банківського сектора Європи. Якщо ми стали свідками початку повномасштабної переоцінки ризиків, які пов'язані з потенційною нестабільністю на борговому ринку Італії, то до поточного моменту інвестори не отримали жодної позитивної новини від єврочиновників, і припинення продажів - тимчасове явище». Справа в тому, пояснив аналітик, що проблема боргового ринку Італії незрівнянна з можливостями ЄЦБ і поточних механізмів фінансової стабільності для підтримки вартості італійських зобов'язань. Таким чином, чутки про інтервенції ЄЦБ, які поклали край панічним продажам, просто не можуть бути використані як позитивний аргумент.

Не порадували інвесторів у липні й новини із США. П. Ілляшенко, оцінюючи ситуацію в середині липня, зазначив, що світові ринки акцій продовжувало «лихоманити». Зокрема, індекси S & P 500 і DJIA 14 липня втратили 0,7% і 0,4% відповідно, після того як коментарі Бена Бернанке розчарували інвесторів. Голова ФРС зазначив, що зараз у регулятора немає планів щодо початку нового раунду стимулювання економіки США.

Як сказав П. Ільяшенко, «якщо після прочитання попереднього абзацу у вас з'явилося відчуття дежавю, не варто дивуватися - це закономірна реакція. Буквально днем ​​раніше Б. Бернанке висловив ідентичну думку, правда, залишивши місце для інтерпретацій, використовуючи неконкретні формулювання». У виступі глави ФРС 13 липня йшлося про таке: 1) якщо темп зростання економіки продовжить уповільнення, ФРС буде планувати нові економічні стимули, 2) якщо темп зростання економіки значно прискориться, ФРС буде планувати кроки по реалізації «стратегії виходу», 3) на даний момент ситуація незрозуміла і ФРС не планує робити ніяких кроків у найближчому майбутньому.

З початку другої половини липня фондові ринки почали рости в передчутті очікуваного вирішення грецької проблеми на саміті лідерів європейських держав. Очікування біржових гравців обмануті не були. Лідери країн-членів зони євро вирішили надати Греції додатково 159 млрд. євро допомоги. Відповідне рішення було прийнято на саміті глав держав - членів зони євро увечері 21 липня.

«Ми досягли угоди щодо нової програми допомоги, яка фінансуватиметься одночасно ЄС та Міжнародним валютним фондом, для того, щоб повністю закрити фінансові розриви», - заявив на прес-конференції після закінчення саміту Президент Європейської Ради Герман Ван Ромпой.

Згідно фінальної заяви саміту, 50 млрд. євро допомоги нададуть приватні інвестори, 109 млрд. євро - країни - члени Європейського Союзу і МВФ. «Фінансовий сектор позначив своє бажання підтримати Грецію на добровільній основі», - наголошується в заяві. При цьому частина кредитів буде видана Греції не на звичайні 7,5 років, а на 30 років під 3,5% річних.

Як наслідок, передостанній тиждень липня виявився досить позитивним для ринків цінних паперів. Навіть українські фондові майданчики за підсумками тижня змогли показати зростання, що зараз саме по собі вже є досить унікальним явищем.

За словами П. Ілляшенка, вітчизняному ринку за цей період вдалося продемонструвати позитивну динаміку слідом за тимчасовим зниженням хвилювань на світових майданчиках. За його інформацією, індекс Української біржі за тиждень виріс на 2,2%, що в точності відповідало масштабам зростання індексу S & P 500. Таким чином, позитивна зовнішня кон'юнктура дозволила індексу Української біржі досягти найбільш високої позначки в поточному місяці.

У свою чергу, директор аналітичного департаменту інвесткомпанії Dragon Capital Андрій Беспятов вважає, що рішення Європейського Союзу щодо Греції (а також щодо Португалії та Ірландії) дає надію на те, що криза в Європі не отримає подальшої ескалації, і українські компанії зможуть повернутися на ринок зовнішнього капіталу вже восени. За його словами, рішення ЄС було, мабуть, найбільш очікуваною подією минулих кількох тижнів. Були вжиті заходи достатні (пакет вливань у розмірі оціночно 109 млрд. євро, очікувана участь МВФ у співфінансуванні, збільшення строків обігу та вартості боргів), щоб знизити напругу інвесторів щодо поглиблення боргової кризи в ЄС. «В цілому рішення в Європі повинні надати більшої упевненості світовим ринкам, чого так не вистачає останнім часом на тлі загальної волатильності фінансових ринків», - вважає А. Беспятов.

За спостереженнями П. Ілляшенка, протягом минулого тижня учасники ринку купували ризикові активи у розрахунку на продовження відскоку вгору після чергового контакту ф'ючерсів на індекс S & P 500 з підтримкою на рівні 1300 пунктів. Тригерами зростання ринку акцій виступили позитивні корпоративні звіти, а також поява раціонального підходу до вирішення проблем європейської периферії.

Тим не менш, П. Ілляшенко, безсумнівно позитивно оцінюючи рішення лідерів єврозони, застерігає, що «учасники ринку на час забули про те, що за планами єврочиновників повинні стояти конкретні дії, які, як показує історія, можуть і не відбутися».

Потрібно зауважити, що з початку останнього тижня місяця фондові ринки забули про Європу і переключилися на ще більш глобальну проблему - державний борг Сполучених Штатів Америки.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, черговий раунд переговорів між Президентом США Бараком Обамою та лідерами Конгресу з питання щодо верхньої межі державного боргу завершився у суботу, 23 липня, безрезультатно. США досягли встановленої раніше межі державного боргу в 14,3 трлн. доларів. Білий дім бачить вихід у її підвищенні та збільшенні податків. Республіканці, яким належить більшість у палаті представників, вважають такий підхід згубним для економіки і наполягають на скороченні витрат за рахунок реформи охорони здоров'я, яка проводиться з ініціативи Б.Обами, та програм підтримки бідних і літніх. Пропозиції адміністрації щодо економії бюджетних коштів вони знаходять недостатніми.

Сторонам бажано домовитися до 2 серпня, інакше країні загрожує технічний дефолт. Республіканці готові прийняти якийсь проміжний план, щоб уникнути технічного дефолту, тоді як демократи наполягають на довготривалому рішенні, яке буде діяти як мінімум до кінця 2012 року. На думку аналітиків, у даному питанні сторони виходять, насамперед, з політичних міркувань. Республіканці хочуть перенести обговорення фундаментальних проблем економіки на майбутній рік, тоді як демократи прагнуть уникнути малоприємної для них дискусії в розпал президентської передвиборчої кампанії. Експерти відзначають, що технічний дефолт не стане катастрофою ні для американських, ні для світових фінансів, але може "впустити" долар, збільшити відсоткові ставки у США і знизити кредитний рейтинг американського уряду з його нинішнього, найвищого рівня ААА. Довгострокові боргові зобов'язання американського казначейства вже багато десятиліть вважаються найнадійнішим розміщенням капіталу в світі.

Протягом останнього тижня липня увагу гравців фондових ринків буде сфокусовано виключно на Америці. Однак, як показує все та ж історія, лідери США у важкий для держави час завжди знаходили в собі сили домовитися. Тому й у нинішній ситуації консенсус неминучий.

Інша справа - різношерста Європа. Адже навіть ситуація з початку року - і та показує, що Греція (і на додачу ще деякі країни Євросоюзу) здатна знову повернутися на ринки важким бумерангом - і з подвоєним ударом ...

Олег Коберник (УНІАН)