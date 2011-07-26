Біржовий ринок України за підсумками першого півріччя зріс в 2,5 рази

За підсумками торгів на організованому ринку обсяг біржових контрактів з цінними паперами в січні-червні 2011 р. склав 113 млрд. 640 млн. грн., що майже в 2,5 рази (або на 66,7 млрд. грн.) більше, ніж за цей же період минулого року.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР).

Як відзначили в прес-службі, протягом січня-червня 2011 комісія зареєструвала 349 випусків акцій на суму 35,3 млрд. грн., що на 17 млрд. 710 млн. грн., або в 2 рази більше, ніж за цей же період минулого року. Також регулятор зареєстрував 80 випусків облігацій підприємств на суму 16 млрд. 580 млн. грн., що на 15 млрд. 410 млн. грн. більше, ніж у січні-червні минулого року.

За інформацією ДКЦПФР, протягом січня-червня 2011 обсяг зареєстрованих випусків комісією інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ становив 26,6 млрд. грн., що в порівнянні з даними за аналогічний період 2010 р. більше на 12 млрд. 120 млн. грн. Обсяг зареєстрованих випусків акцій корпоративних інвестиційних фондів (КІФ) зменшився, порівняно з даними за аналогічний період 2010 р., на 5,39 млрд. грн. і склав 2,07 млрд. грн.