Питання держборгу США продовжує створювати негативний фон на ринках акцій - експерти

Невизначеність у питанні про підвищення ліміту держборгу США продовжує створювати негативний фон на ринках акцій.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Крім цього, аналітики зазначають, що корпоративні звіти американських і європейських компаній, опубліковані у вівторок, 26 липня, виявилися неоднозначними. Так, фінансові результати Deutsche Bank, UBS AG, BP Plc і прогнози прибутку 3М і UPS розчарували інвесторів, тоді як квартальний звіт Ford Motor виявився краще прогнозів. У червні продажі нових будинків у США знизилися, а дані по індексу споживчої довіри в країні, навпаки, порадували інвесторів, що дещо стримало падіння індексів. Як наслідок, торги на фондових біржах Європи і США у вівторок завершилися зі змішаною динамікою індексів.

За інформацією аналітиків, сьогодні у США вийдуть дані про обсяг замовлень на товари тривалого користування за червень і дані про динаміку запасів нафти і нафтопродуктів за тиждень. Крім цього, сьогодні будуть опубліковані звіти таких компаній, як Wellpoint Inc., Air Francе, ArcelorMittal, Boeing Co., та Visa Inc.

Аналітики констатують, що вітчизняні фондові індекси завершили торгів 26 липня зі зниженням. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступили «Мотор Січ» (14,8 млн. грн.) та «Центренерго» (9,5 млн. грн.). Всі підприємства індексного кошика, крім Стаханівського вагонобудівного заводу (+0,49%) і «Мотор Січі» (+0,19%), завершили торги на негативній території. Найбільше зниження було зафіксовано по паперам "Донбасенерго" (-1,82%), Алчевського меткомбінату (-1,7%), Єнакіївського метзаводу (-1,25%) і «Укртелекому» (-1,22%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 26 липня, знизився на 0,10% - до 908,83 пункту. Загальний обсяг торгів склав 277 млн 575 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,59% - до 2340,77 пункту. Загальний обсяг торгів склав 299 млн. 373 тис. грн., з них на терміновому ринку - 51 млн. 653 тис. грн.