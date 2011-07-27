Реакція ринку акцій на сезон корпоративних звітів в Україні поки слабка - експерт

Реакція учасників вітчизняного ринку акцій на сезон корпоративних звітів в Україні поки що слабка.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Так, підкреслив він, «ми не спостерігаємо істотного зростання обсягу торгів, незважаючи на наявність ряду сюрпризів від основних емітентів - випадків, коли фактичні фінансові результати розходяться з очікуваннями ринку».

На думку аналітика, динаміка українського ринку акцій у вівторок, 26 липня, була заручницею двох факторів: публікації фінансових результатів українських компаній за другий квартал 2011 року, а також подій на зовнішніх майданчиках. За підсумками торгової сесії другий чинник мав вирішальний вплив, і індекс Української біржі завершив день зниженням.

П. ІЛЛЯШЕНКО зазначив, що зрости на Українській біржі у вівторок вдалося лише акціям Стаханівського ВСЗ і «Мотор Січі». Котирування даних емітентів піднялися на 0,5% і 0,2% відповідно. Гірше ринку виглядали представники ГМК, а головним аутсайдером стали акції "Донбасенерго", які знизилися на 1,8%. Незважаючи на позитивні результати у другому кварталі, акції енергогенеруючих компаній у вівторок знаходилися під тиском продавців після зростання на відкритті ринку. «Така поведінка ринку є класичною ілюстрацією принципу: «купувати чутки, продавати факти», - вважає аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 26 липня, знизився на 0,10% - до 908,83 пункту. Загальний обсяг торгів склав 277 млн 575 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,59% - до 2340,77 пункту. Загальний обсяг торгів склав 299 млн 373 тис. грн., з них на терміновому ринку - 51 млн. 653 тис. грн.