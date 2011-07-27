Експерт: американські політики в переговорах завжди чекають до останньої секунди

Відсутність прогресу в питанні підвищення ліміту боргу Сполучених Штатів Америки цілком очікувана, тому що американські політики завжди чекають до останньої секунди.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його прогнозами, в середу публікація фінансових результатів компаній, швидше за все, в сукупності матиме нейтральний вплив на динаміку ризикових активів. «Головним же фактором ризику стає можливе повернення ринків до питання «все ще» або навіть «як завжди» невирішеної європейської суверенної кризи», - вважає аналітик. Так, повідомив він, сьогодні з 12:00 за київським часом проводиться аукціон з продажу італійських 10-річних боргових зобов'язань.

Як вважає П. ІЛЛЯШЕНКО, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався помірно негативний. Вранці на фондових майданчиках в країнах Азії спостерігалася різноспрямована динаміка на тлі мінімального зростання ф'ючерсів на індекс S & P 500. З наближенням до старту торгової сесії в Україні динаміка світових ринків все більше зумовлювалася публікацією фінансових результатів європейських компаній. На даний момент новинний фон слід охарактеризувати як змішаний: хороші результати автовиробників проти розчарування фінансовими результатами банку Santander.

За словами аналітика, протягом торговельної сесії вівторка фондовим індексам США вдалося вийти на позитивну територію. Однак продовження політичного конфлікту знову не дозволило акціям реалізувати потенціал зростання. В результаті індекси S & P 500 і DJIA знизилися на 0,4% і 0,7% відповідно. При цьому найгірші результати на цей раз продемонстрували акції промислового сектора - незважаючи на публікацію порівняно сильних фінансових результатів.