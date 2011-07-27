ФДМУ проведе оцінку держчастки "Євротранстелекома" з метою її подальшої приватизації

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача державної частки ТОВ "Євротранстелеком" в розмірі 4,9% статутного капіталу.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФДМУ.

Згідно з повідомленням, оцінка проводиться з метою подальшої приватизації даної частки. Конкурс з відбору оцінювача відбудеться 10 серпня 2011.

Довідка УНІАН. ТОВ "Євротранстелеком" є українським телекомунікаційним оператором, який надає послуги з оренди каналів зв'язку, передачі даних і доступу до мережі Інтернет. Підприємство створено у 2001 р. з ініціативи Міністерства транспорту України за участю Фонду державного майна та ряду зарубіжних і українських інвесторів.

Балансова залишкова вартість основних засобів, станом на 31 березня 2011 р., становила 246 млн 367 тис. грн, Нематеріальних активів - 1 млн 333 тис. грн.