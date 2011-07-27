Інвестори розпродавали акції «Укртелекому» третій день поспіль - експерти

Інвестори на Українській біржі у вівторок, 26 липня, розпродавали акції телекомунікаційної компанії «Укртелеком» третю торговельну сесію поспіль.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняні фондові ринки у вівторок продемонстрували зниження вартості акцій. Котирування «Укртелекому» опустилися на 1,22%.

За інформацією аналітиків, акції компаній металургійного сектора на Українській біржі у вівторок не користувалися попитом серед інвесторів. Алчевський металургійний комбінат втратив 1,70% вартості, Єнакіївський металургійний завод - 1,25%, «Азовсталь» - 1,02%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 26 липня, знизився на 0,10% - до 908,83 пункту. Загальний обсяг торгів склав 277 млн. 575 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 0,59% - до 2340,77 пункту. Загальний обсяг торгів склав 299 млн. 373 тис. грн., з них на терміновому ринку - 51 млн. 653 тис. грн.