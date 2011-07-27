Українські акції на закордонних ринках показали різноспрямовану динаміку - експерти
17:28, 27 липня 2011Фондовий ринок
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Українські акції, що торгуються на закордонних фондових ринках, продемонстрували за підсумками вчорашніх торгів різноспрямовану динаміку.
Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.
За інформацією аналітиків, акції агрохолдингу Astarta у вівторок, 26 липня, злетіли на 5,08%. При цьому інвестори розпродавали папери іншого агропромислової компанії Avangard (-3,29%). Вартість цих акцій впала на 10,5% за дев`ять торгових сесій.
Аналітики також відзначають, що акції нафтогазової компанії Regal Petroleum у вівторок зміцнилися на 5,09% після чотирьох торгових сесій падіння.
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