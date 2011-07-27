Українські акції на закордонних ринках показали різноспрямовану динаміку - експерти

Українські акції, що торгуються на закордонних фондових ринках, продемонстрували за підсумками вчорашніх торгів різноспрямовану динаміку.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, акції агрохолдингу Astarta у вівторок, 26 липня, злетіли на 5,08%. При цьому інвестори розпродавали папери іншого агропромислової компанії Avangard (-3,29%). Вартість цих акцій впала на 10,5% за дев`ять торгових сесій.

Аналітики також відзначають, що акції нафтогазової компанії Regal Petroleum у вівторок зміцнилися на 5,09% після чотирьох торгових сесій падіння.