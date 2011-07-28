Провідні фондові індекси знову тестують рівні підтримки - експерт

Провідні фондові індекси на даний момент знову тестують рівні підтримки.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, сьогодні вранці основні фондові індекси в країнах Азії знижуються в межах 0,5-1%, що говорить про те, що імпульс розпродажів поки не посилюється. Нейтральна динаміка ф`ючерсів на індекс S & P 500 підтверджує таке припущення.

Як вважає П.ІЛЛЯШЕНКО, «зниження фондових індексів США до недавніх рівнів підтримки повертає нас до раніше продуманому алгоритму дій». У випадку подолання індексом S & P 500 рівня підтримки (закриття нижче за позначку 1295 пунктів) активним трейдерам краще відкривати короткі позиції, ніж позиції проти напрямку руху ринку.

На думку аналітика, зовнішній фон на сьогоднішньому відкритті українського ринку акцій склався нейтрально-негативний. Однак, зниження фондових індексів США після закриття українських майданчиків обіцяє хоча б 1%-ве зниження українського ринку акцій на відкритті.