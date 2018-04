Експерти: українські фондові індекси знизилися на фоні зовнішнього негативу

Українські фондові індекси завершили торги в середу, 27 липня, зі зниженням на фоні зовнішнього негативу.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі у середу впав на 0,83% до 2321,31 пункту, а індекс ПФТС - на 1,17% до 898,22 пункту. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Мотор Січ» (15,4 млн. грн.). Всі підприємства індексного кошика, крім Стахановського вагонобудівного заводу (+1,52%) і «Укрнафти» (+0,48%), завершили торги на негативній території. Найбільше зниження було зафіксовано за паперами Єнакіївського металургійного заводу (-2,48%), «Укрсоцбанку» (-2,24%) і «Стиролу» (-2,2%).

За інформацією аналітиків, торги на західних фондових майданчиках в середу проходили з негативною динамікою індексів. Як і раніше, основним фактором зниження стали розбіжності з питання збільшення ліміту держборгу США, що, в свою чергу, ставить під загрозу вищий суверенний рейтинг країни - ААА. Крім цього, вчора рейтингові агентства Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s and Fitch заявили, що вони можуть знизити рейтинг США, якщо угоди з боргового ліміту не буде досягнуто.

Аналітики повідомляють, що статистика зі США за обсягом замовлень на товари тривалого користування несподівано виявилася набагато гіршою за очікування аналітиків, що також відбилося на зниженні індексів у середу. Фінансові результати Juniper Networks Inc, Delta Air Lines Inc. розчарували інвесторів, але, тим не менше, деякий позитив на ринок внесли сильні квартальні звіти таких компаній, як ConocoPhillips, Boeing Co., Amazon і Dow Chemical Companу.

За словами аналітиків, сьогодні будуть опубліковані дані за рівнем безробіття в Німеччині за липень, індекс економічних очікувань та ділового клімату по єврозоні за липень, а також дані щодо кількості первинних звернень за допомогою з безробіття та індекс незавершених угод із продажу будинків за червень. Також сьогодні побачать світ квартальні звіти DuPont, Exxon mobile, Siemens, Yandex і Suisse Group AG.