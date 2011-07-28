Ефект публікації результатів українських компаній виявився змішаним - експерт

Короткостроковий ефект публікації фінансових результатів значного числа українських компаній виявився змішаним для ринку акцій.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

З одного боку, підкреслив він, «динаміка українського ринку акцій якийсь час протистояла динаміці глобальних ринків, з іншого - низькі обсяги торгів показали, що казати про повернення сильного інтересу до українського ринку акцій передчасно».

Як зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, індекс Української біржі в середу, 27 липня, опустився ще на 0,8%, наблизившись до мінімуму минулого тижня. Незважаючи на зниження широкого ринку, акцій Стахановського ВСЗ вдалося завершити торговельну сесію на позитивній території.

За словами аналітика, найбільше зниження в середу показали компанії ГМК (в сегменті ліквідних акцій) і папери машинобудування другого ешелону. Крім того, гірше за ринок виглядали акції банків і «Центренерго». «Це свідчить про те, що ставлення ринку до акцій компаній в середу було однаковим незалежно від того, чи виявилися опубліковані фінансові результати кращими або гіршими очікувань», - вважає П. ІЛЛЯШЕНКО.