Експерт: торги на фондових майданчиках протягом тижня проходять досить знервовано

Торги на фондових майданчиках світу, в тому числі й на українському ринку акцій, протягом останнього тижня проходять досить знервовано.

Таку точку зору висловила кореспонденту УНІАН начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена ЄВДОЧЕНКО.

За її словами, учасники торгів побоюються, що законопроект щодо підвищення граничного ліміту держборгу США може бути не прийнятий до 2 серпня. Тоді США загрожує технічний дефолт і зниження кредитного рейтингу.

Як вважає О. ЄВДОЧЕНКО, "інвестори розділилися на два табори, одні вважають, що проблема верхньої межі держборгу США буде вирішена сьогодні - завтра, інші - що прийняття остаточного рішення з даного питання дещо затягнеться, аж до останнього моменту». Зокрема, 10 серпня, Мінфін США має проводити виплати за своїми зобов'язаннями. Таким чином, кредитний рейтинг США у цьому випадку залишається під загрозою.

На думку аналітика, «на вітчизняному ринку акцій поки що спостерігається певний паритет між обома сторонами учасників торгів. Незважаючи на значне зниження американських індексів вчора та вихід фондових індикаторів нижче 50-ти денної ковзної середньої, український ринок не панікує, а індекс UX поки стабільно тримає оборону в 2300 пунктів».

Є. ЄВДОЧЕНКО підкреслила, що «в цілому липень видався досить волатильним місяцем для ринків акцій, незважаючи на відмінну корпоративну звітність компаній зі світовими іменами за другий квартал, оскільки боргова криза в Греції і загроза зниження кредитного рейтингу США дещо вибили грунт з-під ніг інвесторів».

Таким чином, за інформацією аналітика, американські ринки завершують минаючий місяць зниженням фондових індикаторів у середньому на 0,8%, європейські індекси в липні втратили в середньому 4,3%, а український індекс UX виріс на 0,2% до 2316 пунктів.