Українські акції в середу показали зниження другу сесію поспіль - експерти

Українські фондові ринки у середу, 27 липня, продемонстрували зниження вартості акцій другу торговельну сесію поспіль.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданій агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі в середу впав на 0,83%. Папери металургійного сектора опинилися серед лідерів зниження. Так, Єнакіївський металургійний завод втратив 2,48% вартості, Алчевський металургійний комбінат - 1,93%, «Азовсталь» - 0,82%. При цьому котирування «Азовсталі» знизилися на 2,0% протягом чотирьох торгових сесій.

Акції банківського сектора на Українській біржі в середу також торгувалися в мінусі. «Укрсоцбанк» знизився на 2,24%, а за три торгові сесії він просів на 3,4%. Торги акціями «Райффайзен банку Аваль» закрилися падінням котирувань на 1,30%. При цьому вартість цих паперів знизилася на 3,9% за чотири торгові сесії.