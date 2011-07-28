Інвестори знову занепокоїлися темпами зростання світової економіки - експерт

Інвестори в середу, 27 липня, знову занепокоїлися темпами зростання світової економіки.

Так у коментарі агентству УНІАН охарактеризував поточну ситуацію на світових фондових ринках аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, «незважаючи на те, що увага медіа в середу було знову прикута до політичного конфлікту навколо ліміту боргу Сполучених Штатів, увага інвесторів виявилося спрямованою на невирішеність кризи європейської периферії та на вже забуту багатьма тему ризиків уповільнення світової економіки». В результаті індекси S & P 500 і DJIA знизилися на 2% і 1,6%.

Як повідомив аналітик, в ході європейської торгової сесії найбільших втрат у середу зазнали акції банків на тлі зростання прибутковості боргових зобов'язань країн PIGS. У свою чергу, за прискоренням зниження американських індексів у другій половині торговельної сесії стояла негативна динаміка акцій промислового і технологічного секторів. Так, акції крупного виробника промислових товарів Emerson Electric (EMR: US) втратили майже 7% після того, як менеджмент компанії висловив стурбованість уповільненням темпів зростання світової економіки.