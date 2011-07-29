Негативний фон на західних біржах створили корпоративні звіти і держборг США - експерти

Негативний фон на західних біржах у четвер, 28 липня, створювали корпоративні звіти, а також ситуація з держборгом США.

Така думка міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «Сократ», переданому агентству УНІАН.

Як повідомляють аналітики, торги на західних фондових майданчиках в четвер проходили переважно на негативній території. Фінансові результати Air France, Lefarge SA, Siemens, Credit Suisse Group AG, Volkswagen AG і BASF SE виявилися гіршими за очікування ринку. У той же час, DuPont - найбільша в світі хімічна компанія - збільшила прогноз прибутку, що дещо підтримало ринок. Компанія Colgate-Palmolive Co і Avon також опублікувала сильні фінансові результати.

За словами аналітиків, статистика, що вийшла у США, була в четвер неоднозначною. Так, кількість первинних звернень за допомогою по безробіттю знизилася до найнижчого рівня з квітня цього року, а індекс незавершених угод із продажу будинків виріс, тоді як очікувалося зниження.

За інформацією аналітиків, сьогодні будуть опубліковані дані щодо роздрібних продажів у Німеччині за червень і попередні дані по індексу споживчих цін Єврозони за липень. У США буде опублікована така статистика: попередній ВВП за другий квартал, Чиказький індекс ділової активності за липень та індекс споживчих очікувань, що розраховується Університетом Мічиган.

Аналітики відзначають, що українські фондові індекси завершили торги четверга з незначним зростанням. Лідером торгів за обсягом на Українській біржі виступила «Мотор Січ» (12,9 млн грн.). Всі підприємства індексного кошика, крім Стаханівського вагонобудівного заводу (-0,32%), завершили торги у зеленій зоні. Найбільше зростання показали папери "Стиролу" (+1,22%), «Райффайзен банку Аваль» (+0,95%) і Алчевського металургійного комбінату (+0,93%).

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 28 липня, підвищився на 0,40% - до 901,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд 108 млн грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,27% - до 2327,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 159 млн 622 тис. грн., з них на терміновому ринку - 40 млн 186 тис. грн.