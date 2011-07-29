Інвесторам так і не вдалося знайти аргументи для повернення на ринок акцій - експерт

Незважаючи на те, що індекс Української біржі перебуває в стані консолідації протягом місяця, а компанії опублікували фінансові результати за другий квартал, інвесторам так і не вдалося знайти переконливі аргументи для повернення на український ринок акцій.

Таку точку зору висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Він зазначив, що індекс Української біржі в четвер, 28 липня, додав 0,3% слідом за зростанням фондових індексів США у першій половині американської торгової сесії. При цьому торговельна активність збереглася на порівняно низькому рівні. Так, обсяг угод з акціями на ринку заявок Української біржі склав менше 45 млн грн., що сприяло зниженню 10-денної середньої до мінімальних значень початку місяця. В ході торгової сесії більшість акцій ринку заявок продемонстрували зростання, однак ці дані вже неважливі, оскільки зниження ф'ючерсів на індекс S & P 500 сьогодні вранці нівелює вчорашні завоювання покупців.

За словами аналітика, зараз індекс Української біржі знаходиться на відстані 3,3% від мінімального рівня поточного року, який імовірно повинен виступити значимим рівнем підтримки. Аж до досягнення даного рівня інвесторам з горизонтом від 2 до 3 кварталів слід дотримуватися існуючих позицій.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 28 липня, підвищився на 0,40% - до 901,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд 108 млн грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,27% - до 2327,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 159 млн 622 тис. грн, з них на терміновому ринку - 40 млн 186 тис. грн.