Експерт: ф'ючерси на індекс S&P 500 опустилися нижче рівня підтримки в 1300 пунктів

Ф'ючерси на індекс S&P 500 сьогодні вранці опустилися нижче підтримки на рівні 1300 пунктів.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

При цьому, додав він, «індексу S&P 500 вчора вдалося втриматися вище свого рівня підтримки, що зберігає шанси на незначне і плавне зниження ризикових активів у першій половині сьогоднішнього дня».

На думку П. ІЛЛЯШЕНКО, зовнішній фон на відкритті українського ринку акцій сьогодні склався помірно негативний. «У разі сильного зниження на початку сесії краще шукати можливості для відкриття внутрішньоденних довгих позицій, а також не слід переносити спекулятивні позиції через вихідні незалежно від напрямку позиції», - рекомендує аналітик.

Як зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, ключовими подіями сьогоднішньої торгової сесії стануть публікації економічних даних по ВВП США за другий квартал 2011 року в 15:30 за київським часом і регіонального індексу ділової активності Chicago PMI у 16:45.