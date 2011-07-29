Українські фондові ринки в четвер зросли після двох днів падіння - експерти

Українські фондові ринки у четвер, 28 липня, продемонстрували зростання після двох торгових сесій падіння.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, акції «Райффайзен банку Аваль» на Українській біржі в четвер зміцнилися на 0,95% після чотирьох торгових сесій зниження. Котирування «Укрсоцбанку» також зросли - на 0,33% після падіння протягом трьох торгових сесій.

Крім того, аналітики відзначають, що торги паперами "Азовсталі" на Українській біржі в четвер закрилися зростанням котирувань на 0,78% після чотирьох торгових сесій падіння.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 28 липня, підвищився на 0,40% - до 901,82 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд 108 млн грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,27% - до 2327,58 пункту. Загальний обсяг торгів склав 159 млн 622 тис. грн, з них на терміновому ринку - 40 млн. 186 тис. грн.