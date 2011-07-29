Експерт: відскік на ринку акцій США тривав менше одного дня

Відскік на ринку акцій США тривав менше одного дня.

Так у коментарі агентству УНІАН охарактеризував поточну ситуацію на світових фондових ринках аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його словами, вже в другій половині четверга, 28 липня, продаж акцій знову активізувався. В результаті фондові індекси S & P 500 і DJIA не втрималися на позитивній території і завершили день зниженням на 0,3% і 0,5% відповідно. Найбільші втрати, причому з істотним відривом, знову за акції промислових компаній. При цьому результати публікації фінансових результатів компаній були скоріше нейтральними: негативні сюрпризи компенсувалися позитивними.

Як підкреслив П.ІЛЛЯШЕНКО, «передбачається, що причиною зниження фондових індексів у США стали очікування провалу одного з конкуруючих планів щодо збільшення ліміту держборгу Сполучених Штатів, які виправдалися після закриття торгових майданчиків. Проте ми знали, що план республіканської партії не тільки не знаходить підтримки серед республіканців, але й буде ветований президентом США у разі чуттєвого схвалення органами законодавчої влади».

Таким чином, на думку аналітика, буде більш практичним припускати наступне. У першій половині дня 28 липня фондові індекси США коректувалися вгору після сильного зниження напередодні, але відсутність стимулів для зростання не дозволила покупцям утримати позиції. Аж до початку наступного торгового тижня динаміка ринків акцій буде визначатися фундаментальними факторами: публікацією квартальних звітів, а також результатами публікації економічних даних.

За прогнозами П.ІЛЛЯШЕНКА, негативний вплив на настрої також надаватиме поки що малопомітне погіршення ситуації на борговому ринку країн PIGS. Зокрема, сьогодні вранці рейтингове агентство Moody `s вже встигло знизити суверенний рейтинг Іспанії. Тим часом прибутковості боргових зобов`язань країн європейської периферії продовжують зростати, хоча і все ще знаходяться нижче максимальних рівнів місяця.