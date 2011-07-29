Фонд держмайна отримав матеріали для проведення оцінки енергокомпаній

До Фонду державного майна України (ФДМУ) надійшла фінансова звітність від ПАТ "Київенерго, ВАТ" Закарпаттяобленерго" і ВАТ "Західенерго", повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Вартість пакетів акцій, встановлена на основі даних фінансової звітності підприємств, буде передана Фондом на розгляд конкурсних комісій із продажу енергокомпаній для визначення початкової ціни цих пакетів на конкурсі.

Нагадаємо, кілька днів тому ФДМУ звернувся з листами до цих підприємств із проханням надати інформацію про їх фінансову звітність для забезпечення визначення вартості державних пакетів акцій в АТ, що підлягають продажу.

Згідно з планом-графіком приватизації енергокомпаній, затвердженим ФДМУ, 25% акцій "Київенерго", 50% акцій "Закарпаттяобленерго" і 45,103% акцій "Західенерго" можуть бути виставлені на продаж у серпні 2011 р.

Довідка УНІАН. Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

30 червня ц.р. голова ФДМУ Олександр РЯБЧЕНКО заявив, що Фонд затвердив план-графік приватизації, відповідно до якого одинадцять запланованих до приватизації держпакетів акцій енергокомпаній планується реалізувати протягом серпня-жовтня 2011 р.