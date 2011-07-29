Українські акції на Варшавській фондовій біржі в четвер продемонстрували зростання - експерти

Українські акції на Варшавській фондовій біржі в четвер, 28 липня, продемонстрували зростання.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За інформацією аналітиків, індекс WIGUKR у четвер зріс на 2,2%. Це було зумовлено, в першу чергу, значним попитом на акції агропромислової компанії Kernel, які піднялися в ціні на 5,38% після двох торгових сесій зниження. Серед лідерів зростання також опинилися акції виробника молочних продуктів Milkiland (+1,06%) і агрокомпанії Astarta (+0,55%).

Як відзначають аналітики, на Лондонській фондовій біржі в четвер папери нафтогазового сектора продемонстрували різноспрямовану динаміку. Котирування Cadogan Petroleum зросли на 4,85%. Акції Regal Petroleum знизилися на 2,02% після вражаючого зростання на 12,82% під час попередньої торгової сесії. Папери JKX Oil & Gas просіли на 2,30%.