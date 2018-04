Липень на фондових ринках виявився спекотним

Ситуація на фондових ринках до кінця липня склалася гнітюча. Зокрема, «європейське питання», незважаючи на рішення лідерів країн єврозони 21 липня про додаткову допомогу Греції, знову стало актуальним. Так, Вже 25 липня настрої інвесторів знову змінилися на негативні. Це було пов'язано зі зниженням рейтингу Греції агентством Moody's.

Дана тема отримала продовження в наступні дні. Так, відзначає аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко, агентство Moody's 29 липня знизило суверенний рейтинг Іспанії. За його прогнозами, поки що малопомітне погіршення ситуації на борговому ринку країн PIGS буде чинити негативний вплив на настрої інвесторів. Тим часом прибутковості боргових зобов'язань країн європейської периферії продовжують зростати, хоча і все ще знаходяться нижче максимальних рівнів місяця.

Незважаючи на важливість проблем Євросоюзу, головним фактором зниження ринків акцій в кінці липня стало питання державного боргу США.

Так, повідомляє П.Ільяшенко, світові фондові ринки почали останній тиждень місяця сильним зниженням. Однак аналітик ставиться до перспектив вирішення питання держборгу США з неабиякою часткою оптимізму. «В теорії відсутність домовленостей означає гіпотетичну можливість технічного дефолту США в перших числах серпня. При цьому реакція ринків здається занадто емоційною, так як ми знаємо, що політики можуть не досягти компромісу аж до останньої хвилини», - вважає він.

У свою чергу, аналітики інвестиційної групи «Сократ» зазначають, що торги на західних фондових майданчиках 27 липня проходили з негативною динамікою індексів. Як і раніше, основним фактором зниження стали розбіжності з питання збільшення ліміту держборгу США, що ставить під загрозу вищий суверенний рейтинг країни - ААА. Крім цього, 26 липня рейтингові агентства Moody's Investors Service, Standard & Poor's і Fitch заявили, що вони можуть знизити рейтинг США, якщо угода з боргового ліміту не буде досягнута.

Аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна Лаврик підсумовує дане питання: «Ситуація на фондових ринках, безумовно, залишається нервозною і явно не сприяє покупкам. Інвестори в усьому світі з побоюванням і одночасно з надією очікують 2 серпня - критичний термін, до якого влада США повинна прийти до консенсусу щодо планки держборгу. В умовах невизначеності відносно майбутнього американської економіки гравці воліють позбуватися від високоризикових активів, вважаючи за краще інвестиції в золото і ієну, які традиційно вважаються тихою гаванню».

На тлі боргів Європи і США «затіненим» залишився ще один найважливіший для фондових ринків фактор - звітність світових корпорацій за другий квартал. Незважаючи на деяку недооціненість, результати компаній все-таки вплинули на тренд фондових індексів в липні, адже сезон звітів традиційно є серйозним показником стану світової економіки.

Нинішній сезон звітів виявився досить суперечливим. Результати багатьох компаній у другому кварталі трохи розчарували інвесторів, хоча однозначно негативними їх назвати також не можна. Але і гарних звітів виявилося менше, ніж хотілося гравцям, що послабило вплив даного чинника на фондові ринки і не дало йому проявитися на повну силу.

Крім того, макроекономічна статистика (яка раніше ставала останнім притулком оптимістів) зараз також не радує інвесторів і стає додатковим фактором, що грає на пониження акцій. Зокрема, повідомляють аналітики ІГ «Сократ», 27 липня статистика із США за обсягом замовлень на товари тривалого користування несподівано виявилася набагато гірше очікувань, що також відбилося на зниженні індексів. Фінансові результати Juniper Networks Inc, Delta Air Lines Inc. розчарували інвесторів, але, тим не менш, деякий позитив на ринок внесли сильні квартальні звіти таких компаній, як ConocoPhillips, Boeing Co., Amazon і Dow Chemical Companу.

Також аналітики ІГ «Сократ» зазначають, що опубліковані напередодні, 26 липня, корпоративні звіти американських і європейських компаній, виявилися неоднозначними. Так, фінансові результати Deutsche Bank, UBS AG, BP Plc і прогнози прибутку 3М і UPS розчарували інвесторів, тоді як квартальний звіт Ford Motor виявився краще прогнозів. У червні продажі нових будинків в США знизилися, а дані по індексу споживчої довіри в країні, навпаки, порадували інвесторів, що трохи стримало падіння індексів. Як наслідок, торги на фондових біржах Європи і США 26 липня завершилися зі змішаною динамікою індексів.

У останній торговий день місяця, 29 липня, макроекономічна статистика виявилася особливо негативною. Зростання ВВП США за другий квартал 2011 року склав всього 1,3%, тоді як експерти прогнозували 1,9%. Таке завершення липня, в поєднанні з невідомістю щодо держборгу США і з продовженням європейської кризи, залишає перспективи серпня «обнадійливими» для песимістів. Однак, можливо, не все так похмуро, як здається...

Начальник аналітичного відділу компанії «Проспект Інвестментс» Олена Євдоченко зазначає, підбиваючи підсумки місяця: «В цілому липень видався досить волатильним для ринків акцій, незважаючи на відмінну корпоративну звітність компаній зі світовими іменами за другий квартал, оскільки боргова криза в Греції і загроза зниження кредитного рейтингу США кілька вибили грунт з-під ніг інвесторів».

На думку аналітика, інвестори розділилися на два табори, одні вважають, що проблема стелі держборгу США буде вирішена сьогодні - завтра, інші - що прийняття остаточного рішення з даного питання дещо затягнеться, аж до останнього моменту. Зокрема, 10 серпня Мінфін США повинен буде проводити виплати за своїми зобов'язаннями. Таким чином, кредитний рейтинг США в цьому випадку залишається під загрозою.

При цьому, підкреслює О.Євдоченко, на вітчизняному ринку акцій поки що спостерігається певний паритет між обома сторонами учасників торгів. Український ринок не панікує, а індекс UX поки стабільно тримає оборону в 2300 пунктів.

Таким чином, фондові ринки в серпні будуть піддані значним загрозам. Найгірші побоювання цілком можуть виправдатися. Однак можливо й те, що мудрість у американських політиків візьме верх над азартом передвиборної гонки, і питання держборгу США отримає позитивну відповідь...

Ігор Галичак (УНІАН)