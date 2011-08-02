"Укртелеком" погасив облігації серії «В» на суму 250 млн. грн.

Компанія "Укртелеком" здійснила погашення облігацій серії «В» на суму 250 млн. грн. і оплатила відсотки за останній процентний період. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Як наголошують у повідомленні, «погашення та сплата відсотків відбулися у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій».

Згідно з проспектом емісії, первинне відкрите розміщення облігацій було здійснено 28 липня 2008 року. Кінцевим терміном погашення облігацій було визначено 26 липня 2011 року.

Процентна ставка за облігаціями серії «В» в різні процентні періоди була визначена в розмірі 15-19%.

Залучені кошти планували використати для будівництва та модернізації мережевої інфраструктури, мережі мобільного зв`язку третього покоління (3G), розвитку перспективних послуг та ін.

Довідка УНІАН. Чистий збиток "Укртелекому" в 1-му півріччі 2011 року склав 215,41 млн. грн. Дохід компанії від послуг зв`язку за 1-ше півріччя 2011 року склав понад 3,9 млрд. грн.

Основним акціонером компанії є ТОВ "ЕСУ" (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%, решта акцій належить 61 182 фізичним та юридичним особам.