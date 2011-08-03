Приватизовані підприємства очікує жорсткий аудит

Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ доручив Фонду державного майна України і Міністерству економічного розвитку і торгівлі перевірити роботу приватизованих підприємств.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем’єр заявив сьогодні, 3 серпня, на засіданні Кабінету міністрів.

«Доручаю Міністерству економіки і Фонду держмайна до кінця року провести детальний аналіз роботи приватизованих підприємств, їх інвестиційних планів, перспективних планів і запропонувати комплекс заходів з наведення ладу в цій сфері аж до зміни законодавства», - сказав М.АЗАРОВ.

Приводом для такого рішення, зазначив прем`єр-міністр, стала інформація про неефективну роботу приватизованого підприємства «Севастопольський морський завод».

За його словами, на сьогодні підприємство перебуває у жалюгідному стані.

«Запустіння і розвал (на підприємстві – УНІАН), тисячі людей втратили роботу», - додав М.АЗАРОВ.

При цьому він зазначив, що керівництво приватизованого підприємства просить державне замовлення на будівництво суден.

«Тобто хай платники податків заплатять нам (підприємству – УНІАН), тому що ми самі нічого не можемо. Дуже оригінальне рішення. Жодної ініціативи, жодних інвестицій. А як завод виконуватиме замовлення, якщо устаткування іржаве, а всі класні працівники пішли «світ за очі». Навіщо суспільству такі власники з таким рівнем мислення», - спитав М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. ВАТ «Севастопольський морський завод» (Севастополь) створене 1995 року шляхом корпоратизації державного підприємства. На даний час «Севморзавод» є компанією холдингового типу, до структури якого входять 11 ТзОВ, 2 акціонерних товариства і 4 дочірніх підприємства, зокрема 5 профільних підприємств спеціалізуються на військовому і комерційному судноремонті і суднобудуванні.

59,9585% акцій «Севморзаводу» належить компанії Malter Enterprises Limited (Кіпр), 29,36% – Vernon Holdings Limited (Британські Віргінські острови).

Суднобудівники Севастопольського морського заводу, починаючи з 1952 року, збудували 75 плавучих кранів і кранових суден вантажопідйомністю від 50 до 1600 тонн.