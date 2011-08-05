Світовий ринок акцій втратив цього тижня 2,5 трлн. дол. своєї капіталізації
Світовий ринок акцій втратив понад 2,5 трлн. дол. сумарної капіталізації всіх компаній через зростаючі побоювання інвесторів про те, що глобальна економіка рухається у напрямі нової рецесії, повідомляє Reuters.
Сума, на яку знизився світовий індекс акцій MSCI All-Country World Index, практично дорівнює розміру економіки Франції. Індекс втратив за тиждень 8,6% і на шляху до максимального одноденного падіння з листопада 2008 р.
Американський індекс широкого ринку S&P 500 втратив більш як 840 млрд. дол. ринкової капіталізації компаній за тиждень, тоді як акції Європи MSCI Europe у сумі подешевшали на 817 млрд. дол.
Європейські ринки акцій у четвер впали більш ніж на 3% до рівня середини 2009 р., американський фондовий ринок обвалився майже на 5%, показавши гірший розпродаж за два роки, а ринки Азії завершили торги у п`ятниці обвалом у діапазоні 2,2-4,5%.