Нова фаза світової кризи на порозі?

Ще зовсім недавно були дуже модними суперечки, яку ж графічну форму матиме остання криза - "V" чи "W", іншими словами, чи варто чекати нової її фази. Тепер ця тема знову стала актуальною. Про все по-порядку...

Здавалось, що минулий тиждень, на відміну від попереднього з усіма побоюваннями щодо вірогідності збільшення боргової стелі США, мав принести полегшення на світові ринки. Проте, ще не встигли демократи і республіканці скріпити своїми підписами угоду щодо держборгу, що мало врятувати американську, а з нею й світову економіку від подальшого розкручування кризового маятника, як стає дедалі очевидніше, що привид економічного колапсу нікуди не зник. Навіть навпаки - він почав набирати чіткі обриси.

Так, вже першого серпня "поплив" американський ринок. Однією з основних причин стала доповідь щодо індексу ділової активності в промисловості США, опублікована Інститутом з управління поставками. За підсумками липня 2011 р. цей показник несподівано знизився до 50,9 пункту, аналітики ж чекали зростання до 55 пунктів. Злі язики, правда, говорять, що падіння американського ринку, яке тривало з невеликими перервами упродовж всього минулого тижня, сталося через те, що американські політики занадто довго перетягували один на одного “боргову” ковдру.

Як би там не було, проте це лише початок. Далі - більше. Вже 2 серпня зафіксовано корекцію на європейських ринках. Причина - звичайно ж, Америка, а також побоювання щодо подальшої долі третьої за потужністю економіки єврозони - Італії. Як заявляють деякі експерти, для страхів є реальні підстави. Економісти британського Центру економічних і ділових досліджень (Centre for Economics and Business Research) прийшли до невтішного висновку, що Італія, найімовірніше, змушена буде оголосити дефолт. Склавши комп`ютерні моделі розвитку подій за "поганим" і "хорошим" сценарієм, експерти зазначають - Італія не зможе уникнути краху, якщо економіка країни не зробить великого стрибка, а це в нинішніх умовах навряд чи можливо, оскільки, наприклад, в першому кварталі 2011 року італійська економіка зросла лише на 0,1% і найближчим часом прискорення розвитку не очікується. Правда, прем`єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі витратив не одну годину на спростування подібних прогнозів, проте вже з середини минулого тижня європейські ринки пішли у штопор.

Справжній "дев`ятий вал" на світовий ринок принесла п`ятниця, 5 серпня, а саме рішення рейтингового агентства S&P понизити довготерміновий кредитний рейтинг США на одну ступінь до рівня “АА+” з негативним прогнозом. За словами фінансових аналітиків, ситуація не катастрофічна, але принизлива для США. Та й справді, це сталося перший раз за всю американську історію.

А далі, як водиться, "хто лежачого не копне"... Найбільший кредитор США - Китай зробив різку заяву, в якій звинуватив американський уряд в нездатності запобігти кризі, а також наголосив на необхідності введення нової світової резервної валюти. "Світ повинен мати нову резервну валюту, яка замінить долар", - зазначається у зверненні.

Таким чином, результати минулого тижня виявились абсолютно невтішними, якщо не сказати катастрофічними. За деякими оцінками, світовий ринок акцій на побоюваннях інвесторів щодо вірогідності нової рецесії втратив понад 2 трлн. дол. Сума, на яку знизився всесвітній індекс акцій MSCI All-Country World Index, практично дорівнює розміру економіки Франції. Американський індекс широкого ринку S&P 500 втратив понад 840 млрд. Дол.. ринкової капіталізації компаній за тиждень, тоді як акції Європи MSCI Europe подешевшали на 817 млрд. дол.

Очевидно, всі ці загрози примусили представників європейського центробанку провести термінові консультації. Як наслідок, з`явився план з викупу державних боргових паперів країн єврозони. І хоча в ЄЦБ не уточнили, про які саме країни йде мова, очевидно, що це стосується боргових паперів Італії та Іспанії. Ціль ясна - зробити все можливе, аби заспокоїти ринки. Проте, судячи з того, як ринки зустріли початок нового тижня, поки що це зробити не вдається. Зниження рейтингу США призвело до падіння азіатських ринків. Зокрема, зведений індекс азіатських торгових майданчиків, крім Японії, впав на 3%, індекс Токійської фондової біржі Nikkei втратив 2,18 %. Паралельно рейтингове агентство Moody`s заявило про те, що теж може знизити рейтинг США до 2013 р. у випадку, якщо значно погіршаться прогноз розвитку найбільшої економіки світу чи очікування скорочення дефіциту бюджету.

У зв`язку з невизначеністю, яка сьогодні панує на ринках, питання, чи маємо ми справу з новою фазою кризи, зрештою, що далі очікуватиме світову економіку, а з нею і українську, є напрочуд актуальними.

На думку завідуючого відділом Академії фінансового управління при Міністерстві фінансів України Сергія Кульпінського, якщо криза 2008 року була пов`язана з приватними банківськими інститутами, то нинішні події пов`язані з тим, що держави проводили необдуману фіскальну політику, не стимулюючу попит в економіці. За словами експерта, падіння світових фондових ринків, швидше за все, ще триватиме кілька тижнів, після чого знову відбудеться корекція швейцарського франка, падіння ціни на золото і звільнений капітал рушить до країн з високою продуктивністю, зокрема у Китай (де в попередньому році було проведено 45% всіх IPO). Через неефективність фіскальних програм країн, зокрема США, сукупний попит до кінця року падатиме і гальмуватиме економічне зростання і ринок акцій. А це додасть побоювань з приводу вкладень за кордон у цілому.

Як наслідок, за словами С.Кульпінського, багато економік стануть ще більш закритими і це торкнеться України. "Нашу економіку може підтримати більш раціональна політика використання внутрішніх заощаджень, які становлять 300 млрд. грн. (в банках)", - зазначив експерт. Що стосується валютного курсу, то, швидше за все, долар поступово зміцнить свої позиції у світовому масштабі і НБУ підтримає політику курсу до кінця року.

За словами заступника директора аналітичного департаменту інвестиційної групи "Сократ" Івана Паніна, у короткостроковій перспективі фондові ринки будуть демонструвати подальше зниження. Також, на думку аналітика, зберігається ризик нової рецесії. "США можуть її відстрочити, прийнявши пакет стимулювання QE3, однак імовірність його швидкого прийняття невелика", - додав він.

Порівнюючи нинішню ситуацію з 2008 р., аналітик зазначив, що поточні події на світових фондових ринках були викликані борговими проблемами США і країн єврозони, а також зниженням темпів розвитку світової економіки, а у 2008 р. все сталося через кризу на ринку нерухомості в США та у сфері ліквідності.

За словами І.Паніна, Україна також може продемонструвати уповільнення розвитку економіки, пов`язане з відсутністю попиту на експортовану продукцію, а також падінням внутрішнього попиту.

Андрій Гарасим (УНІАН)