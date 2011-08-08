Індекс ПФТС сьогодні обвалився на 6,19%, "Української біржі" - на 8,28%

Індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 8 серпня, обвалився на 6,19% - до 780,73 пункту.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 212 млн. 426 тис. грн.

Індекс "Української біржі" за підсумками торгів знизився на 8,28% - до 1952,59 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 384 млн. 423 тис. грн., з них на терміновому ринку - 202 млн. 417 тис. грн.