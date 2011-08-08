Біржі Європи закрилися спадом, німецький Dax впав на 5%

Провідні європейські фондові індекси продемонстрували значну негативну динаміку до кінця торговельної сесії понеділка на фоні збереження напруженості навколо економіки регіону, а також після рішення агентства S&P знизити суверенний рейтинг США, свідчать дані торгів.

Як повідомляють РІА Новини, до кінця торгової сесії британський індекс FTSE 100 зменшився на 3,39% - до позначки 5068,95 пункту. Німецький DAX знизився на 5,02%, склавши 5923,27 пункту. Французький індекс CAC 40 за підсумками торгів опустився на 4,58% - до 3125,19 пункту.