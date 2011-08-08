S&P знизило кредитні рейтинги низки важливих для економіки США фінансових компаній

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s (S & P) знизило з AAA до AA + довгострокові кредитні рейтинги низки важливих для економіки США фінансових компаній, діяльність яких безпосередньо залежить від ситуації з державними облігаціями країни, повідомляє РБК.

Прогноз за всіма рейтингами - "негативний". Кредитні рейтинги емітентів та випущених ними облігацій виключені зі списку на перегляд з можливістю зниження.

У число компаній, рейтинги яких були знижені на один ступінь, увійшли кілька банків, які перебувають в іпотечному кооперативі регіональних кредиторів Federal Home Loan Banks і кооперативі Farm Credit System Banks, що забезпечує кредитами компанії агропромислового комплексу.

Крім того, в списку опинилися найбільші американські іпотечні агентства Fannie Mae і Freddie Mac, націоналізовані Мінфіном США в 2008 р., на початку глобальної фінансової кризи.