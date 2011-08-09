Азіатські ринки обвалилися у вівторок на тлі проблем у США

Відразу після відкриття торгів у вівторок азіатські ринки різко поповзли вниз на тлі побоювань про те, що США не вдасться уникнути рецесії, повідомляє BBC.

Головний японський індекс Nikkei 225 упав на 4,8%, південнокорейський Kospi - на 7,3%, а австралійський ASX - на 4,7%.

У понеділок ввечері, незважаючи на виступ президента США Барака ОБАМИ, який спробував заспокоїти інвесторів, на Уолл-стріт було зареєстровано найсерйозніше падіння котирувань з кінця 2008 року.

За підсумками торгів понеділка індекс Dow Jones знизився на 634 пункти (- 5,5%), індекс S&P 500 знизився на 79 пунктів (-6,7%), а Nasdaq - на 174,72 пункту (- 6,9%). Для Dow Jones це рекордно низьке падіння з 2008 р.

На додаток до позбавлення американських державних запозичень вищого рейтингу надійності агентство Standard & Poor`s знизило у понеділок з ААА до АА+ прогноз довгострокового рейтингу для найбільших гравців іпотечного ринку США - Fannie Mae і Freddie Mac.