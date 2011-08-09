На фондових ринках обвал триває

На українському фондовому ринку другий день підряд продовжується обвал.

Так, індекс "Української біржі" станом на 12:09 обвалився на 7,95% - до 1797,31 пунктів, повідомляє сайт біржі.

Загальний обсяг операцій становив 158 млн. 439 тис. грн. Індекс ПФТС упав на 3,38% - до 754,38 пунктів.

Обвал також продовжується і на європейських ринках. Так, станом на 11:30 за київським часом британський індекс FTSE 100 впав на 4,3%, німецький DAX - на 6%. Російський індекс РТС впав на 7,55% - до 1532,65 пунктів.

Паніку інвесторів на ринках породили побоювання, що США і деяким країнам Євросоюзу не вдасться уникнути рецесії.