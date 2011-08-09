Світовий фондовий ринок з початку травня знизився на 20%
15:19, 09 серпня 2011Фондовий ринок
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Світовий фондовий ринок у вівторок впав 10-ту сесію поспіль, довівши втрати з початку травня до 20% через страх перед новою фінансовою кризою, повідомляє Reuters.
Тільки з кінця липня акції подешевшали на 17%. Агентство відзначає, що десятиденне падіння ринку - велика рідкість. Рекордна тривалість обвалу - 13 днів - була зафіксована в 90-х.
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