Світовий фондовий ринок з початку травня знизився на 20%

Світовий фондовий ринок у вівторок впав 10-ту сесію поспіль, довівши втрати з початку травня до 20% через страх перед новою фінансовою кризою, повідомляє Reuters.

Тільки з кінця липня акції подешевшали на 17%. Агентство відзначає, що десятиденне падіння ринку - велика рідкість. Рекордна тривалість обвалу - 13 днів - була зафіксована в 90-х.