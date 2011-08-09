Фондові торги в США відкрилися підвищенням провідних індексів

Фондові торги в США відкрилися 9 серпня 2011 року підвищенням провідних індексів напередодні чергового засідання Федеральної резервної системи (ФРС) США з монетарної політики, повідомляє РБК. Інвестори розраховують, що регулятор запропонує заходи стимулювання провідної світової економіки і відновить довіру до фінансової системи країни.

В плюс на оптимізмі учасників торгів пішли акції банківського сектора: папери найбільшої в США кредитної організації Bank of America зросли в ціні на 7,4% (напередодні котирування банку обвалилися на 20%), Citigroup - на 4,9%. Ціни на акції страховика American International Group Inc. додали 3,37%.

Станом на 17:25 за київським часом індекс Dow Jones підвищився на 190,87 пункту (+1,77%) - до 11000,72 пункту, індекс S&P - на 25 пунктів (+2,23%) - до 1144,46 пункту, а індекс Nasdaq - на 61,71 пункту (+2,62%) - до 2419,40 пункту.